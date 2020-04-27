Новий очільник Укрзалізниці має врятувати компанію від технічного дефолту - Криклій

Першочерговим завданням нового очільника АТ "Укрзалізниця" є врятувати компанію від технічного дефолту.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "Еспресо".

Зокрема, відповідаючи на запитання ведучого щодо того, які саме завдання стоять перед новим керівником АТ "Укрзалізниця", Криклій сказав: "Врятувати компанію від можливого технічного дефолту".

За його словами, новий голова правління має провести реструктуризацію боргів компанії, здійснити новий випуск облігацій, а також оптимізувати витрати. На думку міністра, це дасть змогу АТ "Укрзалізниця" уникнути можливого технічного дефолту.

Криклій зазначив, що новий керівник компанії має сприяти збільшенню обсягів вантажоперевезень залізницею, зокрема постійно підтримувати комунікацію з вантажовідправниками.

Як повідомлялося, 15 квітня Кабінет міністрів схвалив пропозицію наглядової ради Укрзалізниці звільнити Желька Марчека від виконання обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" та призначити Івана Юрика новим виконувачем обов'язків голови правління компанії.

Марчек тимчасово виконував обов’язки голови правління АТ "Укрзалізниця" з 5 лютого цього року. Попереднього очільника компанії Євгена Кравцова Кабмін звільнив 29 січня.

Укрзалізниця з 18 березня припинила здійснювати пасажирські перевезення у зв'язку із заходами з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі Укрзалізниця здійснює виключно вантажні перевезення.