Кабмін змінив в.о. керівника Укрзалізниці

Кабінет міністрів України звільнив Желько Марчека виконувача обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" та призначив Івана Юрика на цю посаду.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Уряд звільнив Желько Марчека із посади виконуючого обов'язки голови правління Укрзалізниці та виключив його зі складу членів правління. Тимчасово виконуватиме обов'язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик", - написав Криклій.

За його словами, конкурс на посаду голови правління, який наразі призупинено за рішенням наглядової ради компанії, буде відновлений та продовжений після завершення карантину.

Іван Юрик з 2017 року є заступником директора Офісу залучення та підтримки інвестицій уряду України UkraineInvest. З 20 червня 2018 року по 5 червня 2019-го був членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця". З 14 червня 2019 року є членом правління АТ "Укрзалізниця".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 5 лютого 2020 року схвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця" на Желька Марчека, який із 2016 року входив до складу наглядової ради компанії.

Попереднього голову правління Укрзалізниці Євгена Кравцова Кабінет міністрів звільнив з посади 29 січня 2020 року.

Конкурс на нового голову правління компанії було оголошено 11 лютого 2020 року. 24 березня стало відомо, що наглядова рада АТ "Укрзалізниця" вирішила змінити часові рамки конкурсу на посаду голови правління через пандемію коронавірусу у світі. Нові дати проведення конкурсу наразі не встановлені.