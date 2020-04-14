Наглядова рада Укрзалізниці рекомендувала Кабміну звільнити в.о керівника компанії

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" прийняла рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України звільнити Желько Марчека з посади в.о. голови правління компанії.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця"

"Наглядова рада Укрзалізниці прийняла рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України звільнити Желько Марчека з посади виконуючого обов'язки голови Правління. Наглядова рада очікує, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наглядова рада прийняла рішення про негайне відсторонення Желька Марчека від здійснення повноважень члена правління, відповідального за людські ресурси.

Зазначається, що наглядова рада та правління Укрзалізниці продовжуватимуть приймати всі необхідні рішення для забезпечення операційної та фінансової стабільності та спроможності компанії.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 5 лютого 2020 року схвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця” на Желька Марчека, який із 2016 року входив до складу наглядової ради компанії.

Попереднього голову правління Укрзалізниці Євгена Кравцова Кабінет міністрів звільнив з посади 29 січня 2020 року.