Навчання "Сі Бриз-2020" цьогоріч відбудуться тільки на морі

У зв'язку із пандемією коронавірусу ювілейні двадцяті українсько-американські навчання "Сі Бриз" обмежаться лише морською фазою із залученням авіації.

Про це повідомив керівник навчань з української сторони капітан 1 рангу Олексій Доскато, передає "АрміяInform".

"Від імені командувача ВМС ЗС України ми звернулися до командування 6-го флоту США з пропозицією змінити формат "Сі Бризу" у зв’язку з пандемією коронавірусу. Вони повністю підтримали нашу ініціативу, адже головне — це збереження життя і здоров’я військовослужбовців", — сказав капітан.

Берегову фазу навчань виключили, аби військові України, США та інших партнерів не контактували. Тому і змінилась кількість учасників, цьогоріч їх буде 10.

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Кораблі країн-партнерів заходитимуть в українські порти виключно за необхідності дозаправлення, їхній екіпаж не контактуватиме з цивільними. Також навчання у липні 2020-го триватимуть менше, ніж зазвичай — тиждень.

"Сили та засоби, які були визначені для морської компоненти, наразі залишилися без змін. Також нещодавно підтвердила свою участь у морській фазі "Сі Бризу" постійна група кораблів НАТО, яка в цей час буде знаходитись у Чорному морі", — додав Доскато.

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Раніше повідомлялося, що цьогоріч до традиційних навчань «Сі Бриз» в Одесі мали долучитися близько 20 країн, зокрема Японія, Південна Корея та Норвегія, проте пандемія COVID-19 внесла свої корективи у ці плани.