РФ примушує НАТО повертатися до стратегії холодної війни

Через пандемію США скасували потужні військові навчання Defender-Europe 20, але мають намір посилювати східний фланг

Пандемія коронавірусу та її наслідки неодмінно внесуть корективи у стратегічні плани США і НАТО в Європі, стануть випробуванням на міцність євроатлантичних зав’язків, солідарності та колективної оборони.

У березні Сполучені Штати були вимушені скасувати або призупинити більшість запланованих військових навчань зі стратегічних перекидань військ з американського континенту до Європи – Defender-Europe 20 (D2020).

Причиною стала пандемія коронавірусу, загроза COVID-19 для військовослужбовців і цивільного населення на тлі карантину в європейських країнах та США.

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Скасовано також проведення пов’язаних із D2020 інших навчань: Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike та Swift Response. Вони пройдуть пізніше, коли коронавірус відступить.

СТРАТЕГІЧНА ГОТОВНІСТЬ: СИГНАЛ ПОДАНО, А ЩО НАСПРАВДІ?

Активна фаза D2020 мала пройти у квітні-травні на території 10 країн Європи.

Метою маневрів визначено демонстрацію і розвиток військових можливостей Сполучених Штатів з перекидання військ до Європи та спільне із союзниками з НАТО і партнерами реагування на кризові ситуації.

Американські війська із середини лютого вже почали прибувати до аеропортів і морських портів Бельгії та Німеччини. Станом на початок березня було проведено 17 повітряних перекидань до Європи із 27 запланованих. Нині більшість військовослужбовців, військова техніка, озброєння та обладнання вже повернуто до Північної Америки.

Фото: dpa

Загалом у D2020 мали взяти участь 37 тис. військовослужбовців із 18 країн НАТО і партнерів, зокрема близько 20 тис. американських військових.

У військово-політичному вимірі такі навчання є сигналом про стратегічну готовність союзників дати відсіч агресорові, відданості Сполучених Штатів європейській безпеці та спроможності НАТО до стримування ворога.

Саме ці основоположні завдання Альянсу нині ставляться під сумнів та викликають багато запитань. Дискусії тривають поміж самими союзниками, політичні, економічні й військові амбіції та можливості яких різняться.

Фото: White House

Президент США Дональд Трамп продовжує дорікати союзникам у недостатніх обсягах оборонних витрат. Президент Франції Емманюель Макрон не полишає свій проєкт створення так званої «європейської армії», розбудови системи безпеки й оборони Європи у стратегічному партнерстві з Росією та без впливу Сполучених Штатів. Сучасна військова культура Німеччини щодо бойового застосування збройних сил з відомих причин є традиційно обережною і стриманою. Країни Балтії максимально прагнуть до безпекової парасольки НАТО, хоча їхні власні оборонні можливості не перевищують рівень механізованої бригади (без танків).

Тому на найбільш небезпечному східному фланзі Альянсу найміцнішим союзником залишається Польща. Варшава обрала оптимальну військово-політичну стратегію і курс на відносини з найпотужнішими у світі Сполученими Штатами.

ОБ’ЄДНАНІ ДУХОМ СОЮЗНИЦТВА

На початку травня командування Сухопутних військ США у Європі й Міністерство оборони Польщі домовилися провести 5-19 червня навчання Allied Spirit. Це буде адаптована до меншого масштабу американсько-польська версія Defender-Europe 20.

Навчання пройдуть на Дравсько-Поморському полігоні з дотриманням санітарних вимог в умовах епідемії та загрози COVID-19.

За оперативним задумом, під час навчань відпрацьовуватиметься проведення аеромобільної операції збройних сил Польщі та спільне подолання водної перешкоди дивізією.

У навчаннях візьмуть участь близько 6 тис. американських і польських військовослужбовців.

Незважаючи на зменшення масштабу раніше запланованих навчань Defender-Europe 20, скасування більшості його елементів, скорочення кількості країн-учасників, зміну задуму, експерти позитивно оцінюють політичні й військові результати такої активності Сполучених Штатів і союзників в Європі з огляду на необхідність посилення східного флангу.

ВИПРОБУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ: ЧИ ВИТРИМАЮТЬ МОСТИ

Провідний аналітик з питань безпеки та оборони Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Брюно Лете (м. Брюссель), оцінюючи з військової точки зору термінове згортання навчань D2020 у березні, убачає в такому розвиткові подій і позитивні моменти. Він вважає, що це надало можливості перевірити ефективність військової та цивільної логістичної інфраструктури в Європі.

Брюно Лете / Фото: YES © 2019. Photographed by Sergei Illin, Aleksandr Indychii and Aleksandr Pilyugin

Аналіз проведених заходів дасть змогу оцінити стан, виявити вади та визначити шляхи вдосконалення, розвитку, створення нової інфраструктури в Європі для перекидання, утримання та обслуговування збройних сил НАТО.

Серед конкретних елементів, які потребують оцінки, є стан і пропускна здатність автомобільних шляхів і залізниць, їхня придатність для подолання важкою бронетехнікою та інші.

Відповідно до висновків, зроблених з цього аналізу, мають бути визначені обсяги й точки спрямування інвестицій у розвиток такої інфраструктури в інтересах країн Альянсу, забезпечення безпеки і оборони на Європейському континенті.

Це особливо актуально для Центральної й Східної Європи, де інфраструктура часто є недорозвиненою й застарілою, а пропускні можливості мостів – нижчі, аніж у західних країнах.

За словами аналітика, D2020 вкотре стали тестом на готовність Сполучених Штатів підтримувати європейську безпеку і оборону.

«Це стало важливим сигналом в умовах багатьох чинників невизначеності трансатлантичних відносин», – переконаний Лете.

Щодо реакції РФ на проведення D2020 експерт нагадав, що російська сторона використала проведення цих навчань як черговий привід звинуватити НАТО в «агресивних діях». Москва також оголосила про плани розгорнути в Калінінградській області механізовану дивізію, що може змінити баланс сил у безпекової ситуації в Балтійському регіоні.

АГРЕСИВНИЙ СУСІД НАГАДАВ НАТО ПРО REFORGER

Старший політичний експерт Європейської ради в закордонних справах Густав Грессел (м. Берлін) порівнює сучасні D2020 зі стратегічними перекиданнями сил і засобів збройних сил США з американського континенту до Європи, які здійснювалися за часів холодної війни в рамках навчань REFORGER.

Це були щорічні навчання НАТО, які проводилися з 1969-го по 1993 рік. За мету визначалося підтвердження здатності Альянсу на випадок війни з країнами Варшавського договору швидко розгорнути війська на європейському театрі воєнних дій, зокрема в Західній Німеччині.

Але після проведення тих навчань уже минуло більш як чверть століття. У самому Альянсі пройшло кілька етапів розширення, військово-політичний блок просунувся на схід – безпосередньо до кордонів з РФ.

REFORGER '82: американські танки у Західній Німеччині, вересень 1982 року / Фото: defenseimagery.mil

Упродовж цього періоду, особливо починаючи з 2014 року, в НАТО ухвалили чимало нових рішень, оновили планування на всіх рівнях, уточнили завдання щодо реагування на загрози і бойового застосування військ. Технологічно змінилися сили й засоби, форми й способи їх застосування в сучасних війнах і збройних конфліктах. І це все – на тлі кардинальної зміни геополітичної та безпекової ситуації в регіоні й світі.

Тому сучасні концептуальні засади нового Альянсу, як вважають експерти, потребують практичної перевірки. І стримування Росії тут є головним мотивом.

Андрій Лавренюк, Страсбург