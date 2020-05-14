Вихід транспорту з карантину - до кінця тижня можуть назвати дати

Громадський транспорт в Україні відновлюватиме роботу в декілька етапів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Транспорт виходитиме з карантину поетапно. До кінця тижня маємо узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатись до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу", - написав Криклій.

Він додав, що наразі Мініфраструктури спільно з авіаперевізниками та Міністерством закордонних справ працюють над тим, щоб визначати країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення. За словами міністра, українські авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними.

Згідно з інфографікою, яку опублікував Криклій, на першому етапі планується запустити міські та внутрішньообласні автоперевезення, електрички, які працюватимуть у години пік, та 42 пари поїздів далекого сполучення категорій Інтерсіті+ і Нічний експрес.

На другому етапі буде запущено міжнародні автомобільні та автобусні перевезення, всі приміські поїзди, які працюватимуть вдень та всі пасажирські поїзди. На третьому етапі запрацює міжнародне залізничне та авіасполучення, також будуть запущені сезонні поїзди по Україні.

Зазначається, що працювати транспорт буде лише за умови виконання низки вимог, а саме: наявності засобів індивідуального захисту у пасажирів та персоналу, проведення температурного скринінгу, обмеження кількості пасажирів, зокрема для автотранспорту за кількістю місць для сидіння, дезинфекції приміщень а також дотримання обмежень щодо максимальної кількості людей на одиницю площі та норм щодо соціальної дистанції у приміщеннях.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

13 травня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що транспорт в Ураїні почне поступово відновлювати свою работу на третьому етапі послаблення карантинних заходів.