ЗНО в умовах карантину: МОЗ опублікувало рекомендації

МОЗ розробило проєкт рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведення ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину у зв’язку з поширенням COVID-19.

Відповідне розпорядження головного санітарного лікаря про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину, опубліковане на сайті МОЗ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, у проєкті тимчасових рекомендацій зазначається, що під час проведення тестування варто дотримуватися наступних протиепідемічних заходів, зокрема: забезпечити інформування учасників про ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до проведення тестування, та можливість участі в додатковому тестуванні для осіб, які не будуть допущені до тестування за станом здоров’я.

Окрім того, згідно з документом, необхідно визначити маршрути учасників з метою забезпечення найменшого контакту між групами учасників, скласти графік, за яким відбувається допуск учасників у будівлю, де проходитиме тестування, визначити місця розсадки учасників з дотриманням їх дистанціювання не менш, ніж 1,5 метри один від одного.

Водночас передбачається, що особи, які залучені до проведення тестування перед початком роботи, мають проходити термометрію. Так, особи, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2 С або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання службових обов’язків.

Згідно з проєктом, допуск учасників до будівлі, в якій організовано тестування, здійснюється після проведення термометрії, опитування щодо стану здоров’я та за умови одягнення захисної маски так, щоб були прикриті ніч та рот.

Водночас забороняється допуск до будівлі, де організовано тестування, супроводжуючих осіб, крім тих, які супроводжують осіб з інвалідністю.

Передбачається, що на вході до будівлі, де організовано ЗНО, та на вході до аудиторій, класів будуть організовані місця для обробки рук антисептиками.

При цьому в санітарних кімнатах потрібно забезпечити постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у санвузлах, а використання багаторазових рушників заборонено.

Згідно з документом, в аудиторіях за годину до початку тестування та після його проведення повинно проводитися прибирання, разом із дезінфекцією поверхонь, місць для сидіння.

Аудиторії, в яких проводиться тестування, перед і після його проведення повинні провітрюватися не менше 30 хвилин, вхідні двері повинні бути відчинені на увесь період тестування, а в місцях проведення тестування забезпечується чергування медичних працівників закладів освіти або закладів охорони здоров’я.

Окрім того, зазначається, що на виході із закладу необхідно розмістити два контейнери для використаних масок та рукавичок з чіткими яскравими відмітками "Використані маски" та "Використані рукавички".

Згідно з документом, збір та узагальнення зауважень і пропозицій триває до 18.00 19 травня 2020 року.