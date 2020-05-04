У Сумах закрили супермаркет - у продавчині виявили COVID-19

У Сумах через захворювання на COVID-19 однієї з продавчинь закрили супермаркет, персонал магазину на самоізоляції, розпочато обстеження контактних осіб.

Про це 4 травня під час брифінгу сказав заступник директора Сумського обласного лабораторного центру Михайло Мацюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас серед продавців було виявлено підозрілий випадок. Потім методом ПЛР було підтверджено, що жінка захворіла COVID-19. Магазин поки не буде працювати, ми вжили всіх заходів, щоби хвороба не розповсюджувалась далі", - заявив Мацюк.

За словами посадовця, власники торговельного закладу пішли назустріч інфекціоністам. У магазині проведена дезінфекція, всі працівники на самоізоляції, розпочато їхнє обстеження методом ПЛР. Сьогодні, за словами Мацюка, воно буде завершено.

"Вже обстежено всі близькі контакти, по сім`ї ще у трьох людей підтверджено (інфікування коронавірусом - ред.), результати дослідження біоматеріалів дитини сьогодні очікують після обіду. Усього взяли біоматеріали у 70 людей", - повідомив Мацюк.

У захворілої на COVID-19 продавчині супермаркету в Сумах нарахували 71 контактну особу, повідомив, 4 травня, під час засідання Сумської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій лікар-епідеміолог Олександр Черняк.

«Результат дослідження на коронавірус виявився позитивним, тож наразі жінку госпіталізовано до Сумської обласної інфекційної лікарні. П'ять членів сім’ї, які безпосередньо контактували з хворою, перебувають на самоізоляції. Окрім того, було встановлено, що жінка контактувала з 71 особою, за якими також встановлено нагляд лікарів первинної ланки», - розповів Черняк.

Розглянувши дане питання, комісія ухвалила рішення тимчасово, до 11 травня, призупинити роботу магазину «Сам маркет» ТОВ «Весела торбинка» по вул. Петропавлівська,76, для проведення протиепідемічних заходів.

У закладі в терміновому порядку була проведена дезінфекція всіх приміщень. Працівники магазину перебувають на самоізоляції.

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Станом на ранок 4 травня у Сумській області 112 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (два виявлено за останню добу), з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). За минулу добу кількість одужалих від коронавірусу не змінилася: таких 62 людини

Загалом в Україні станом на 9:00 4 травня 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.