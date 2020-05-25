У Дніпрі запустили метро з середини дня

У Дніпрі 25 травня о 15 годині дозволили відновити роботу метрополітену.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі міської ради Дніпра

“Відсьогодні підземка може перевозити пасажирів з 15:00. Втім, також із дотриманням певних санітарних вимог стосовно дистанції між людьми та використанням засобів індивідуального захисту пасажирів”, - пояснили у пресслужбі міськради.

Тут також наголосили, що допуск пасажирів на станції буде можливий тільки за наявності захисних засобів - маски і рукавички. Метрополітеном просять користуватися тільки за потреби, припускаючи, що можливо будуть обмежувати потік людей у вестибюлі.

На підприємстві додали, що на час карантину поїзди продовжували циркулювати. Випробування пройшли 9 потягів і 45 вагонів. Перевірили автоматику дверей, справність вагонів та зв'язок з машиністами.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

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Щоб область могла переходити на адаптивну модель, там має бути витримано три критерії щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19: показник інцидентності - середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має складати менш як 12 осіб; завантаженість ліжок у закладах для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 повинна бути менше ніж 50%; кількість проведених тестів (ПЛР та ІФА) має становити більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків. На Дніпропетровщині ПЛР-тестування виявило коронавірус у 875 жителів області. 191 людина вже одужала. 17 – померли.