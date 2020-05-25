Харківське метро за час карантину зазнало збитків на 180 мільйонів
Про це повідомив генеральний директор КП «Харківський метрополітен» В'ячеслав Стаматін, інформує пресслужба Харківської міськради.
"Збитки Харківського метрополітену за час двомісячного простою у зв'язку з карантином склали понад 180 млн грн", - йдеться у повідомленні.
При цьому Стаматін зазначив, що штат співробітників вдалося зберегти в повному складі. З 2,3 тис. співробітників у відпустку були відправлені близько 400 осіб, і то - за власним бажанням.
«За час карантину у нас на підприємстві ніхто не звільнився. Навіть були бажаючі влаштуватися до нас на роботу. Ми намагалися відправляти у відпустки людей тільки добровільно, наприклад, тих співробітників, які не могли дістатися до роботи в зв'язку з обмеженням роботи транспорту. Вони, за бажанням, писали заяву за свій рахунок», - повідомив Стаматін.
За його словами, на сьогоднішній день на підприємстві є проблема з виплатою заробітної плати: затримки за березень-квітень і частково за травень. Через це підприємство звернулося по кредит.
"Нам пообіцяли на цей час надати кредит на погашення заробітної плати в розмірі 50 млн грн. Також всі кошти, які ми зараз заробимо, будуть спрямовані, в першу чергу, на погашення заборгованості із зарплати»,- зазначив Стаматін.
При цьому директор метрополітену підкреслив, що вартість проїзду в метро підвищуватися не буде.
Як повідомляв Укрінформ, 20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід з 22 травня до 22 червня на адаптивну модель карантину, яка передбачає відкриття низки закладів та часткове відновлення руху громадського транспорту. Зокрема, з 25 травня запрацювало метро у Києві та Харкові.
Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків. Загалом одужали 7234 людини, 623 летальних випадків.