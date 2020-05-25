Харківське метро за час карантину зазнало збитків на 180 мільйонів

Харківський метрополітен за два місяці перебування на карантині поніс збитків на суму у понад 180 млн грн.

Про це повідомив генеральний директор КП «Харківський метрополітен» В'ячеслав Стаматін, інформує пресслужба Харківської міськради.

"Збитки Харківського метрополітену за час двомісячного простою у зв'язку з карантином склали понад 180 млн грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому Стаматін зазначив, що штат співробітників вдалося зберегти в повному складі. З 2,3 тис. співробітників у відпустку були відправлені близько 400 осіб, і то - за власним бажанням.

«За час карантину у нас на підприємстві ніхто не звільнився. Навіть були бажаючі влаштуватися до нас на роботу. Ми намагалися відправляти у відпустки людей тільки добровільно, наприклад, тих співробітників, які не могли дістатися до роботи в зв'язку з обмеженням роботи транспорту. Вони, за бажанням, писали заяву за свій рахунок», - повідомив Стаматін.

За його словами, на сьогоднішній день на підприємстві є проблема з виплатою заробітної плати: затримки за березень-квітень і частково за травень. Через це підприємство звернулося по кредит.

"Нам пообіцяли на цей час надати кредит на погашення заробітної плати в розмірі 50 млн грн. Також всі кошти, які ми зараз заробимо, будуть спрямовані, в першу чергу, на погашення заборгованості із зарплати»,- зазначив Стаматін.

При цьому директор метрополітену підкреслив, що вартість проїзду в метро підвищуватися не буде.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід з 22 травня до 22 червня на адаптивну модель карантину, яка передбачає відкриття низки закладів та часткове відновлення руху громадського транспорту. Зокрема, з 25 травня запрацювало метро у Києві та Харкові.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків. Загалом одужали 7234 людини, 623 летальних випадків.