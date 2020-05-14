Вінницька міська рада готує рішення про відкриття усіх ринків

Вінницька міська рада готує рішення, яким дозволить роботу на усіх ринках міста за умови суворого дотриманням протиепідемічних вимог.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Ми підтримаємо малий та середній бізнес – це люди, які створюють робочі місця і наповнюють бюджет. За підприємцями стоять їхні сім’ї. Нагадаю, ми направили звернення до Вінницької ОДА, уряду та Президента щодо відновлення торгівлі непродовольчими товарами на ринках. Також готуємо рішення, яке дозволить роботу на усіх ринках міста з суворим дотриманням протиепідемічних вимог», - повідомив Моргунов.

За словами міського голови, він у четвер побував на трьох найбільших ринках міста і поспілкувався з підприємцями, які запевнили, що готові розпочати роботу і виконувати усі санітарні вимоги для власної безпеки та безпеки покупців.

Сергій Моргунов спілкувався з підприємцями на трьох найбільших ринках Вінниці / Фото: Вінницька міськрада

Як повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, після пом’якшення карантину з 11 травня деякі підприємці уже відкрили свої магазини на території Центрального ринку. Вони запевняють, що кожні дві години роблять вологе прибирання та дотримуються усіх санепідеміологічних норм. Решта працівників, які торгують з яток, чекають такого дозволу.

Якщо буде прийняте рішення про відкриття промислових ринків на території Вінницької міської ОТГ, продавці та покупці повинні будуть дотримуватися жорстких протиепідемічних вимог. Зокрема, торгівці зобов’язані працювати в засобах індивідуального захисту, постійно проводити дезінфекційні заходи, дистанція між продавцями має бути не менше 3-х метрів, а також обов’язковий температурний скринінг персоналу та відвідувачів на вході.

На кожному ринку працюватиме по дві мобільні групи, до складу яких увійдуть працівники Національної поліції, Муніципальної варти, громадських формувань та Держпродспоживслужби. Вони контролюватимуть, чи дотримується адміністрація ринків карантинних обмежень

На ринках непродовольчої групи товарів у Вінниці працює понад 3000 людей.

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Як повідомляла агентство, у вівторок близько 300 підприємців та працівників вінницьких непродовольчих ринків пікетували Вінницьку міську раду з вимогою дозволити їм працювати.

В Україні на ранок 14 травня підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. На Вінниччині станом на 14 травня зафіксовано 654 випадки захворювання на коронавірус, з них у Вінниці – 354.

Фото: vmr.gov.ua