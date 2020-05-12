Вінницька міська рада проситиме уряд дозволити роботу непродовольчих ринків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Сьогодні біля міської ради зібрались підприємці із закликом до уряду дозволити працювати речовим ринкам. Фактично два місяці ринки непродовольчих товарів закриті через карантин, і люди щодня очікують, що повернуться до роботи і зможуть заробити, щоб прогодувати свої сім’ї. І я добре їх розумію. На зустрічі ми спільно дійшли рішення направити звернення до Вінницької облдержадміністрації, уряду та Президента переглянути останню Постанову Кабміну щодо пом’якшення карантинних обмежень і дозволити непродовольчим ринкам працювати з суворим дотриманням санітарних вимог», - написав Моргунов.

Міський голова додав, що поспілкувався з підприємцями біля будівлі міської ради, де зібралися власники магазинів і яток непродовольчих товарів з трьох найбільших ринків Вінниці. Він обговорив проблему карантинних обмежень з ініціативною групою підприємців.

«На зустрічі ще раз пояснив людям, що місцева влада не має повноважень щодо відкриття чи закриття ринків в умовах карантину. І ми можемо діяти лише на підставі рішень Кабінету міністрів України. Але я особисто завжди на стороні людей, які працюють самі і створюють робочі місця для інших. Сподіваюсь, що в уряді до цього дослухаються. За малим бізнесом – тисячі вінничан та їхніх родин», - зазначив міський голова.

Вінницька міськрада проситиме уряд дозволити роботу непродовольчих ринків

Як повідомляло агентство, у вівторок о 9.00 під міською радою зібрались близько 100 підприємців. Вони прийшли до будівлі Вінницької міської ради з вимогою відновити роботу ринків у повному обсязі.

У Вінниці за рішенням міської комісії з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 11 травня відповідно до Постанови Кабінету міністрів №343 частково пом’якшено карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, дозволено роботу низки закладів торговельного і побутового обслуговування населення за умови забезпечення всіх санітарних та протиепідемічних заходів. Речові ринки до переліку закладів, яким дозволено віновити роботу, не увійшли.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19. За добу виявлено 375 нових випадків. У Вінницькій області зафіксовано 580 випадків коронавірусу, 309 осіб з початку епідемії одужали, 6 померли.