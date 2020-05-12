Вінницька міськрада проситиме уряд дозволити роботу непродовольчих ринків

Вінницька міськрада проситиме уряд дозволити роботу непродовольчих ринків

Фото
Укрінформ
Вінницька міська рада проситиме уряд дозволити роботу непродовольчих ринків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Сьогодні біля міської ради зібрались підприємці із закликом до уряду дозволити працювати речовим ринкам. Фактично два місяці ринки непродовольчих товарів закриті через карантин, і люди щодня очікують, що повернуться до роботи і зможуть заробити, щоб прогодувати свої сім’ї. І я добре їх розумію. На зустрічі ми спільно дійшли рішення направити звернення до Вінницької облдержадміністрації, уряду та Президента переглянути останню Постанову Кабміну щодо пом’якшення карантинних обмежень і дозволити непродовольчим ринкам працювати з суворим дотриманням санітарних вимог», - написав Моргунов.

Міський голова додав, що поспілкувався з підприємцями біля будівлі міської ради, де зібралися власники магазинів і яток непродовольчих товарів з трьох найбільших ринків Вінниці. Він обговорив проблему карантинних обмежень з ініціативною групою підприємців.

«На зустрічі ще раз пояснив людям, що місцева влада не має повноважень щодо відкриття чи закриття ринків в умовах карантину. І ми можемо діяти лише на підставі рішень Кабінету міністрів України. Але я особисто завжди на стороні людей, які працюють самі і створюють робочі місця для інших. Сподіваюсь, що в уряді до цього дослухаються. За малим бізнесом – тисячі вінничан та їхніх родин», - зазначив міський голова.

Вінницька міськрада проситиме уряд дозволити роботу непродовольчих ринків

Як повідомляло агентство, у вівторок о 9.00 під міською радою зібрались близько 100 підприємців. Вони прийшли до будівлі Вінницької міської ради з вимогою відновити роботу ринків у повному обсязі.

У Вінниці за рішенням міської комісії з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 11 травня відповідно до Постанови Кабінету міністрів №343 частково пом’якшено карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, дозволено роботу низки закладів торговельного і побутового обслуговування населення за умови забезпечення всіх санітарних та протиепідемічних заходів. Речові ринки до переліку закладів, яким дозволено віновити роботу, не увійшли.

Читайте також: У Луцьку і Львові пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19. За добу виявлено 375 нових випадків. У Вінницькій області зафіксовано 580 випадків коронавірусу, 309 осіб з початку епідемії одужали, 6 померли.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-