Харківське метро готове до поновлення роботи

Харківський метрополітен готовий до відновлення роботи з 25 травня.

Про це сказав кореспонденту Укрінформу прессекретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер.

"Ми повністю готові до відкриття метро о 05:30 25 травня. Під час карантину всі служби метро - пасажирських перевезень, руху, електрорухового складу, електропостачання, всього їх до 20, підтримували готовність до роботи у повному обсязі. Зараз чекаємо на офіційну команду до відкриття, вона спочатку прийде з Кабміну до регіональної комісії по ЧС, потім - до департаменту інфраструктури Харківської міськради і лише потім - до керівництва метрополітену. Сподіваємось, що будуть уточнені й вимоги до персоналу, а його кількість - понад 2 тисячі, а також до пасажирів, кількість яких поки невідома, щодо масок, респіраторів, соціальної дистанції", - зазначив Бітнер.

Щодо дезінфекції, то вона, за його словами, в метро проводилася раніше і проводиться й зараз, а персонал на 100 відсотків забезпечений засобами індивідуального захисту.

За інформацією заступника міського голови Харкова Світлани Горбунової-Рубан, метрополітен ретельно підготувався до роботи в умовах карантину: "Придбано багато дезінфекційних розчинів, відпрацьована нічна дезінфекція вагонів і графік прибирання, а також пропускна система. Є можливість дотримувати соціальну дистанцію".

Станом на 22 травня, за даними Харківського обласного лабораторного центру, у Харкові - 514 хворих на коронавірус. Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 430 підозр на COVID-19, з яких 866 підтверджено. Під підозрою залишаються 196 осіб, з них 159 - жителі Харкова. За цей час 265 пацієнтів одужали, 33 - померли.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня віце-мер Харкова Світлана Горбунова-Рубан заявила на засіданні виконавчого комітету Харківської міськради про необхідність відкрити метро, бо скупчення людей на зупинках та у наземному громадському транспорті, за її словами, є загрозою для карантинних заходів у місті.

Уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.

За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд дозволить роботу дитсадків та метрополітенів.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Перші послаблення карантину почалися з 11 травня, а з 22 травня в Україні доступні спортивні заходи до 50 осіб без глядачів, громадський транспорт, внутрішньообласні перевезення, діяльність готелів.