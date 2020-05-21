Пом'якшення карантину: уряд дозволив з 1 червня залізничні перевезення в окремих регіонах

Кабмін дозволив з 1 червня у регіонах, де послаблюватимуться протиепідемічні заходи, перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

“У регіонах, у яких здійснюється послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється: ...перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) між регіонами в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб”, - указується у документі.

Постановою передбачено, що при транзиті через регіон, у якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб (без права посадки пасажирів у транзитному регіоні).

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Окрім того, у разі здійснення перевезення до регіону, в якому не послаблюється карантин, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб - за умови розміщення пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду.

Уряд також дозволив у регіонах, де можливе послаблення карантину, з 10 червня повноцінну роботу готелів, хостелів, закладів культури та ресторанів і кафе.

Окрім того, з 1 червня дозволятиметься відновити роботу фітнес-центрів (крім групових занять більше 10 осіб), діяльність закладів освіти в групах не більше 10 осіб.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.