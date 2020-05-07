Кабмін опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову № 343 від 4 травня щодо продовження карантину до 22 травня.

Документ оприлюднений на Урядовому порталі.

Постанова, зокрема, передбачає, що обмежувальні заходи продовжується до 22 травня.

Водночас Кабмін дозволив проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Також уряд дозволив торговельне і побутове обслуговування населення (крім ТРЦ), роботу музеїв за умови дотримання вимог індивідуального захисту.

Крім того, дозволено діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів, надання стоматологічної допомоги.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень буде знята. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 4 травня з умовою дводенного доопрацювання постанови.