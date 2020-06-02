Допомогу з часткового безробіття вже отримали майже 100 тисяч працівників

Роботодавцями подано понад 12 тисяч пакетів документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, що дасть змогу забезпечити фінансову підтримку для близько 150 тисяч працівників, з яких 100 тисяч вже отримали цю допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Станом на 1 червня роботодавцями подано 12 763 пакетів документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, що дозволить забезпечити фінансову підтримку для близько 150 тисяч працівників. Зокрема, 9 204 роботодавців вже отримали позитивні рішення для виплати заробітної плати 96 811 працівнику", - йдеться в повідомленні.

Решта подавачів отримали рекомендації щодо доповнення необхідного пакету документів. Фактично чисельність одержувачів допомоги, як і нових заявників, зростатиме щоденно.

“Програма діє фактично місяць і на сьогодні ми вже можемо говорити про її ефективність. Держава вже допомогла виплатити зарплати для майже 100 тисяч працівників, роботодавці яких були вимушені зупинити/скоротити свою діяльність через карантин. Заявки приймаються і опрацьовуються центрами зайнятості в щоденному режимі, то ж ми закликаємо малий і середній бізнес звертатися за такою допомогою”, - сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

У міністерстві наголошують, що законом України №591- ІХ до програми внесені важливі зміни. Зокрема, розширено перелік отримувачів допомоги і відтепер програмою можуть скористатися також фізичні особи-підприємства.

Крім того, збільшено строки звернення за фінансовою підтримкою до 90 днів з моменту зупинення (скорочення) діяльності та звільнено роботодавців від оподаткування ПДФО і військового збору.

За інформацією Державного центру зайнятості, п'ятірка сфер-учасників програми - це торгівля, пасажирські перевезення, громадське харчування (ресторани, кафе), готельне господарство та промислове виробництво.

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Найбільша кількість звернень надійшла від представників малого та середнього бізнесу Сумської, Харківської, Івано-Франківської, Чернігівської та Запорізької областей.

Допомога по частковому безробіттю виплачується роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, які зупинили чи скоротили свою діяльність у зв’язку з карантином.