Нацбанк прогнозує пік безробіття на другий квартал

В Україні рівень безробіття, який зумовлено епідемією коронавіруса, досягне піку у другому кварталі та становитиме 11,5%.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій на щорічній дослідницькій конференції "Ринок праці та монетарна політика", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо, що в нашій країні зумовлений коронакризою рівень безробіття досягне піку у другому кварталі. Це – 11,5% проти 8,2% минулого року", - сказав Смолій.

Він зазначив, що разом із поступовим пом’якшенням карантинних заходів, яке розпочалося наприкінці травня, і відновленням економіки рівень безробіття також піде на спад у другій половині року, хоча й залишиться вищим, ніж попереднього року. Звільнення українців через «замороження» ділової активності не лише ускладнило працевлаштування, збільшивши навантаження на одну вакансію, а й продемонструвало, що легкого вирішення проблеми трудової міграції в Україні не буде.

"Частина українців, які працюють за кордоном, навіть не поверталися додому під час запровадження карантину, оскільки їх, зокрема лякала перспектива пошуку роботи в Україні. А ті, хто повернувся, тепер змушені конкурувати з «місцевими» звільненими за робочі місця із не завжди співставними зарплатами. Через це вони почали знову від’їжджати на заробітки за кордон, щойно стартувало пом’якшення карантинних обмежень, адже в тій самій Польщі потреба в українських працівниках нікуди не щезла",- зауважив Смолій.

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Як повідомляв Укрінформ, кількість безробітних, які зареєстровані у Державній службі зайнятості, станом на 4 травня 2020 року становила 456,8 тис. осіб, що на 48% більше, ніж на відповідну дату минулого року.