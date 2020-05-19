Підприємці звертаються до служби зайнятості за допомогою з часткового безробіття

У Київському міському центрі зайнятості (КМЦЗ) прийнято 95 рішень щодо виділення коштів для здійснення виплат допомоги з часткового безробіття суб’єктам малого та середнього бізнесу, на яких зайнято 3 237 працівників.

Про це Укрінформу повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

«Наразі до столичної служби зайнятості звернулись підприємства, які займаються туристичною діяльністю, працюють у готельному і ресторанному бізнесі, будівництві. Це ті галузі, які постраждали після введення карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19», - зазначив Білич.

У службі зайнятості нагадали, що для отримання допомоги з часткового безробіття роботодавцю треба звернутися до районної філії КМЦЗ за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску протягом 30 календарних днів з дня зупинення або скорочення діяльності та надати документи:

- заяву у довільній формі, в якій має бути зазначена інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського кодексу України, до якої додаються засвідчені роботодавцем копії підтвердних документів щодо середньої кількості працівників і доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів (тобто, за 2019 рік);

- засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

- відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта), в яких виникло право на допомогу з часткового безробіття на період карантину згідно зі статтею 471 Закону України «Про зайнятість населення»;

- видану Державною податковою службою довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

Якщо пакет документів виявиться неповним або в окремих документах будуть допущені помилки, центр зайнятості протягом 3-х робочих днів повідомляє про це роботодавцю. У роботодавця буде п’ять робочих днів на доповнення або доопрацювання таких документів, після яких він має право повторно звернутися до центру зайнятості.

Рішення про надання або відмову у наданні допомоги з часткового безробіття приймає Київський міський центр зайнятості протягом трьох робочих днів із дня подання роботодавцем документів. Після ухвалення рішення про надання допомоги з часткового безробіття у триденний строк укладається договір. За умовами договору центр зайнятості здійснює перерахування роботодавцеві коштів для виплати допомоги працівникам протягом 3-х робочих днів після зарахування відповідних коштів на рахунок центру зайнятості.

«Допомога по частковому безробіттю нараховується за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку 2/3 тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної зарплати», - уточнив Білич.

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