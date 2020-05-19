ТРЦ можуть відкрити після метро, але прив’язки до дати не буде – КМДА

Відкриття торговельно-розважальних центрів у Києві можливе за двох умов: дотримання існуючих обмежень та відкриття метро.

Про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський під час онлайн зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні та радником Київського міського голови Володимиром Бондаренком, повідомляє пресслужба КМДА.

"Столична влада пильно стежить за інформаційним простором, і ми "за" відкриття ТРЦ, але разом із тим необхідно нівелювати всі складнощі та ризики щодо збільшення захворюваності. Торговельно-розважальні центри без метрополітену навряд чи зможуть запрацювати, хоча б тому, що працівникам необхідно добиратися на роботу. Це саме та частина працівників, яка забезпечує функціонування бізнесу, який працює в ТРЦ. Тож аби не ускладнювати трафік у Києві, є сенс почекати з відкриттям ТРЦ до відновлення роботи метрополітену. Тому ми чекаємо на рішення Кабінету міністрів, коли нам дозволять відкрити метро", – заявив Мондриївський.

Він підкреслив, що послаблення обмежувальних заходів не варто розцінювати як повне скасування карантину. І після відкриття ТРЦ міська влада планує контролювати разом із санепідеміологами дотримання правил. У разі їхнього порушення під час карантину відповідні підрозділи матимуть право штрафувати або навіть закривати такі центри, заявив Мондриївський.

Бондаренко додав, що говорити про офіційну дату відкриття ТРЦ у Києві зарано.

"У нас не буде прив’язки до конкретної дати, коли саме відкриються всі ТРЦ. Це пов’язано із тим, що кожний центр має різний ступінь готовності до цього. Тому як тільки ТРЦ буде готовий до відкриття за умови дотримання усіх правил, він і розпочне роботу. Хочу зважити на те, що завдяки нашій співпраці бізнес відповідально готується до відкриття, але треба одразу розуміти, що обов’язковим лишається вхідний санітарний контроль. Усе інше, що залежить від міста, зокрема, транспортне забезпечення, над цим ми працюємо", – прокоментував Бондаренко.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наступний етап послаблення очікується 22 травня. Тоді планується, зокрема, відновити міський наземний громадський транспорт, а також приміський.

Раніше Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити поновити з 25 травня роботу метрополітену у звичайному режимі.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.