Київ спростить відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів

Влада Києва спростить процедуру надання дозволу на роботу літніх і сезонних майданчиків кафе і ресторанів.

Про це на брифінгу у п'ятницю заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для підтримки підприємців та спрощення процедур міська влада вже підготувала рішення Київради, яке винесе на найближчу сесію. Відкритим (літнім) та сезонним майданчикам, що отримували документи в 2019 році, Департамент містобудування та архітектури видасть нові документи на розміщення без опрацювання і зайвих погоджень терміном у наступні 2 робочі дні. Стосуватиметься така процедура і нових майданчиків, які захочуть працювати з дотриманням всіх вимог", - сказав Кличко.

За його словами, для літніх і сезонних майданчиків місто планує встановити символічну фіксовану суму пайової участі – 1 гривню: "Для літніх майданчиків – до кінця жовтня цього року, для сезонних – до кінця грудня, розуміючи, що бізнес зазнає втрат і йому потрібна допомога".

Кличко нагадав, що торік у столиці документи на розміщення отримали 1059 літніх майданчиків кафе та ресторанів.

Міський голова також зазначив, що після того, як уряд вчора дозволив працювати на першому етапі виходу з карантину літнім майданчикам кафе та ресторанів, Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила умови для їх роботи.

"Майданчики зможуть працювати тільки з дотриманням визначених норм безпеки: відстань між столиками 1,5 метра, не більше двох відвідувачів за одним столиком (без врахування дітей до 14 років), засоби захисту в персоналу", - уточнив Кличко.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Зокрема, Кабмін дозволив проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Уряд також дозволив торгівельне і побутове обслуговування населення (крім ТРЦ), роботу музеїв за умови дотримання вимог індивідуального захисту.