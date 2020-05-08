Київ послаблює карантин: що запрацює з 12 травня

У столиці з 12 травня планують запровадити перший етап послаблень обмежувальних заходів.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми наближаємося до 12 травня, дня, з якого в столиці плануємо перший етап послаблення обмежень", - сказав Кличко.

За його словами, з 12 травня у столиці планують відкрити:

- непродовольчі магазини, загальною площею до 300 метрів;

- перукарні та салони краси, за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно;

- парки та сквери - групами обмеженою кількістю осіб;

тимчасові споруди (ларки) із забороною споживання їжі та напоїв на місці;

- невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші).

Також, за словами Кличка, зможуть працювати адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори, автокінотеатри, музеї під відкритим небом, бібліотеки (поки тільки на видачу книг, без роботи читальних залів).

"Обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів, обов’язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски, то він або не заходить у приміщення, або це відповідальність надавача послуг, який повинен забезпечити клієнта маскою", - наголосив столичний голова.

Кличко нагадав, що на першому етапі послаблень закритими залишаться великі торгово-розважальні центри, школи, дитячі садки, дитячі майданчики, прибережні зони відпочинку.

Також наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі послаблень в нинішньому обмеженому режимі. До 22 травня точно.