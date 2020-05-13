Науковці показали, як вірус може передаватися в ресторані
Про це повідомляє Science Alert.
«Теоретично всі ми повинні розуміти, чому миття рук, носіння масок та дотримання здорових гігієнічних правил є важливими під час пандемії. Але ніщо насправді не допомагає зрозуміти суть справи так добре, як гарна старомодна демонстрація», - йдеться у публікації.
I want to see this same experiment but with nagashi-somen https://t.co/hptfwUwfzi— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 8, 2020
Як зазначається, японська компанія громадського телерадіомовлення NHK разом з інфекціоністами організували фуршет для 10 людей. На руки одного з учасників експерименту, який виступав у ролі «зараженого», нанесли флуоресцентну фарбу. Чоловік зімітував, що нібито кашлянув у руку, після чого почав вільно спілкуватися з іншими учасниками. Протягом 30 хвилин усім учасникам запропонували пригоститися стравами зі шведського столу.
Після цього у приміщенні, де проводився експеримент, увімкнули спеціальне світло, при якому світиться ця фарба.
В ході експерименту зʼясувалось, що фарба опинилася на руках усіх десятьох учасників, а у трьох з них вона була на обличчі.
Як виявилося, фарба поширилася через кришку контейнера з їжею, щипці, якими її накладають, та ручку ємності з напоєм.
Завдяки експерименту було продемонтровано, як легко мікроби можуть поширюватися через контактні та забруднені поверхні.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 13 травня на коронавірус COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них – 292 893 людини померли, 1 602 443 – одужали.