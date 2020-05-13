У Південній Кореї роботи патрулюватимуть парки та доставлятимуть пакунки

Міністерство освіти, науки й технологій Південної Кореї дало дозвіл на патрулювання парків і доставку пакунків роботами.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву міністерства.

«Південна Корея авторизувала обмежену доставку пакунків та патрулювання парків роботами для створення нових бізнес-можливостей», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, роботи з вагою до 450 кг зможуть доставляти пакунки в одному з районів на заході Сеула.

Інші роботи будуть задіяні для патрулювання одного з парків на півдні столиці Південної Кореї.

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Як повідомлялося, робот-собака в одному із сінгапурських парків стежить за дотриманням соціальної дистанції між відвідувачами під час обмежувальних заходів для боротьби з коронавірусом.

А у Тунісі поліція задіяла роботів PGuards для виявлення на вулицях столиці порушників карантину під час пандемії COVID-19.

Фото: en.yna.co.kr