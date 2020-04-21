Американські ресторани почали використовувати роботів для доставки

Містечко Фейрфакс, розташоване в околицях американської столиці, міста Вашингтон, почало використовувати автономних роботів для доставки їжі місцевим мешканцям.

Про це повідомляє WTOP News .

"Місто Фейрфакс у штаті Вірджинія співпрацює з компанією Starship Technologies, яка надає ресторанам своїх роботів для безконтактної доставки на обмеженій території під час спалаху коронавірусу", - зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, роботів уже "взяли на озброєння" принаймні шість місцевих ресторанів. Інші вже стоять у черзі.

Компанія Starship Technologies наразі забезпечує роботу двадцяти автономних роботів, які здійснюють доставку щодня з 9-ї ранку до 22-ї вечора. Ці невеликі колісні дрони розміром з холодильний ящик вже стали звичним явищем у містечку Фейрфакс, де розташований кампус університету Джорджа Мейсона.

Подібні роботи вже використовувалися раніше, з січня 2019 року, для доставки їжі студентам і викладачам університетського містечка.