McDonald's поступово відновлює роботу в Австрії

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Австрії у понеділок приступила до поступового відновлення роботи своїх закладів, закритих раніше через пов’язані з корона-кризою обмеження.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

На першому етапі запрацювали сервіс McDrives та служба доставки McDelivery у близько 70 ресторанах – майже половині ресторанів мережі. Дізнатися про те, які заклади відновили роботу, можна на сайті компанії.

Поки водіям автомобілів, як і при замовленні додому, пропонується обмежене меню. Працівники McDonald's зобов’язані носити медичні маски, також оптимізовано деякі процеси на кухні.

Як повідомляв Укрінформ, в Австрії 14 квітня розпочався перший етап поступового зняття вжитих через пандемію коронавірусу обмежень, у рамках якого відновили свою роботу магазини площею менше 400 кв.м та садово-будівельні магазини.

Крім того, відкрилися автомийки на АЗС (без самообслуговування), майстерні з ремонту автомобілів та велосипедів, відновилася торгівля залізом, деревом та дорогоцінними металами, запрацювали ломбарди.

При цьому в Австрії щонайменше до кінця квітня продовжують діяти обмеження щодо виходу з дому.

Планується, що з 2 травня запрацюють усі інші магазини (як наприклад, меблеві та електроніки), а також торговельні центри. З деякими обмеженнями відкриються і перукарні.

Решта підприємств сфери послуг, заклади громадського харчування й готелі, якщо все йтиме за планом, почнуть поступово відкриватися з 15 травня. Косметичні магазини, салони манікюру і педикюру можуть запрацювати з 18 травня. З 1 червня відкриють фітнес-центри.

Австрійський уряд також розглядає послаблення деяких заходів проти COVID-19 у спортивній сфері, що передбачає відкриття з 1 травня окремих спортивних споруд.

Закриті через коронавірус музеї, бібліотеки та книгарні в Австрії зможуть відновити свою роботу вже з середини травня. Щоправда, великі федеральні музеї Австрії запрацюють лише з початку липня.

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Крім того, з 1 червня зможуть відновити свої репетиції професійні театри, оркестри та музичні гурти.

Водночас у країні продовжено заборону на великі масові заходи під відкритим небом, на які приходять багато людей і стоять поруч: заходи типу міських свят та музичних фестивалів будуть заборонені аж до 31 серпня. Щоправда, з липня, можливо, буде дозволено проведення невеликих заходів, з дотриманням правил гігієни та необхідної дистанції.

За даними Worldometers, станом на 15.00 у світі інфіковано коронавірусом COVID-19 2 422 286 осіб, з них 165 924 померли, 635 761 людина одужала.