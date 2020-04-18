В Італії можуть відновити роботу ресторанів та парків на початку травня

Уряд Італії розглядає можливість відновлення роботи ресторанів, барів та парків з 4 травня.

Про це повідомляє ANSA.

"4 травня бари, ресторани та парки зможуть знову відкритися, за умови дотримання всіх необхідних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Умови відновлення роботи зазначених закладів передбачають, що обслуговуючий персонал зобов'яжуть використовувати засоби індивідуального захисту, у закладах харчування на відкритих терасах та майданчиках столики будуть розміщені з урахуванням безпечної дистанції. Разом з тим буде збережено заборону на зустрічі великими групами.

Проте остаточне рішення щодо послаблення карантину в уряді Італії поки не прийняли, це зроблять на підставі рекомендацій фахівців та епідеміологічних даних протягом наступних двох тижнів.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.