Наступні тижні стануть вирішальними для Європи - ВООЗ

Наступні кілька тижнів будуть вирішальними у боротьбі з пандемією коронавірусу у країнах Європи.

Про це заявив директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клуґе під час пресконференції у Twitter.

"Наступні кілька тижнів стануть вирішальними для Європи (у боротьбі з коронавірусом - ред.)", - заявив чиновник.

За словами Клуґе, попри те, що у світі зафіксовано вже понад 2 мільйони випадків коронавірусу, у ВООЗ бачать позитивні зрушення у найбільш постраждалих європейських країнах, зокрема в Італії та Іспанії. Однак іншим країнам ще доведеться пережити пік захворювання. Він зауважив, що у таких країнах Європи, як Туреччина, Україна, Велика Британія відзначається зростання масштабів епідемії.

Клуґе наголосив, що не варто чекати швидкої перемоги над коронавірусом, й швидкого повернення до звичного життя.

"Не припускайтеся помилок. Попри весняну погоду ми й надалі перебуваємо посеред бурі", - зазначив він.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували більш як два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - більш як півмільйона людей одужали та 136 036 людей померли.