Алкоголь не захищає від коронавірусу, а загрожує життю – ВООЗ

Вживання алкоголю не захищає від захворювання на новий коронавірус (COVID-19), а навпаки загрожує людському здоров’ю.

Про це повідомили у пресслужбі Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

«Страх і дезінформація породили небезпечний міф, що вживання міцного алкоголю може вбити вірус COVID-19. Це не так», - повідомили у ВООЗ.

В організації наголосили, що вживання алкоголю, зокрема етанолу або метанолу, навпаки загрожує людському життю.

У ВООЗ додали, що алкоголь призводить до психологічних проблем зі здоров’ям, що робить людину більш незахищеною перед новим коронавірусом. Адже саме алкоголь знищує імунну систему людини й таким чином підвищує ризик побічних ефектів для її здоров’я.

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В організації закликають свідомих громадян відмовитися від алкоголю, особливо під час пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 квітня, за даними сайту Worldometer, у світі зафіксовано 2 084 042 підтверджених випадків коронавірусу. З них - 134 669 летальних. 515 090 людей одужали.