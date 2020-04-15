В Україні за рік подорожчали всі алкогольні та тютюнові вироби

З березня 2019 року по березень 2020 року подорожчали пиво, вино, горілка та сигарети вітчизняного виробництва.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва із березня 2019 року по березень 2020 року піднялось у ціні у середньому на 9,7% (до 17,38 грн за 0,5 л); вина столові — на 4,1% (до 66,94 грн за 0,75 л); горілка — на 1,1% (до 92,25 грн за 0,5 л).

Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у березні 2020 року в середньому по Україні продавалися по 37,74 грн за пачку (20 шт.), що на 25,0% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 34,05 грн за пачку (дорожче на 29,7%).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно із лютим 2020 року зросли на 0,8%, з початку року – на 0,7%, проти березня 2019 року вони збільшилися на 2,3%.