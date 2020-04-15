В Україні за рік подорожчали всі алкогольні та тютюнові вироби
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Пиво вітчизняного виробництва із березня 2019 року по березень 2020 року піднялось у ціні у середньому на 9,7% (до 17,38 грн за 0,5 л); вина столові — на 4,1% (до 66,94 грн за 0,75 л); горілка — на 1,1% (до 92,25 грн за 0,5 л).
Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у березні 2020 року в середньому по Україні продавалися по 37,74 грн за пачку (20 шт.), що на 25,0% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 34,05 грн за пачку (дорожче на 29,7%).
Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно із лютим 2020 року зросли на 0,8%, з початку року – на 0,7%, проти березня 2019 року вони збільшилися на 2,3%.