У Києві вже 1871 випадок захворювання на COVID-19, карантин можуть посилити

У Києві за добу зафіксували 66 нових випадків захворювання на COVID-19, всього з початку епідемії коронавірусом заразився 1871 киянин.

Про це повідомив у Telegram Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, знову збільшилася. Ще на 66 людей. Серед них - 6 медиків. На сьогодні в столиці вже 1871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - повідомив він.

За інформацією Кличка, в столиці за минулу добу захворювання на коронавірус виявили у 32 жінок віком від 27 до 79 років, 29 чоловіків віком від 28 до 84 років, 2 дівчаток віком 1 і 3 років і 3 хлопчиків віком 4, 12 та 16 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків за минулу добу, за інформацією мера столиці, виявили в Оболонському районі - 13 людей, Дарницькому -12 та Деснянському - 8 підтверджених випадків.

Кличко ще раз наголосив, що ситуація насправді непроста, особливо напередодні дати, коли в столиці збираються запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. І якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення, за його словами, будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. Тоді доведеться запроваджувати більш суворий карантин, підкреслив він.

Карантин у Києві / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Як повідомлялося, в Україні з 11 травня за рішенням уряду послаблюються карантинні заходи - буде поновлена робота частини закладів та певних видів діяльності за умови дотримання ними протиепідемічних правил.

Зокрема, буде дозволена робота перукарень і салонів краси, стоматологій, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, дитячих та спортивних майданчиків.

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У Києві послаблення карантину планується з 12 травня і воно суворіше, ніж на решті території України. Так, користуватися дитячими та спортивними майданчиками у столиці досі заборонено.

У парках та скверах Києва дозволено перебувати лише групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних родин – за цих умов кількість дітей не обмежується).

В Україні станом на ранок 11 травня зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 416 нових випадків. Померли 17 осіб, одужали – 228.