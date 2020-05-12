Київ запускає додаткові рейси громадського транспорту

Із 12 травня в Києві запускають додаткові рейси громадського транспорту із житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате у зв'язку з послабленням карантинних заходів.

Про це повідомила пресслужба КМДА із посиланням на заступника голови КМДА Олександра Густєлєва.

«Із послабленням карантинних заходів у Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Так, із 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате. У режимi спецрейсiв курсуватимуть автобусний маршрут № 20 «Житловий масив Корчувате – станцiя метро «Площа Льва Толстого», автобусний маршрут № 33Т «ДВРЗ – станція метро «Чернiгiвська» i тролейбусний маршрут № 37-А «Станцiя метро «Лiсова» – вул. Миколи Закревського. Полiклiнiка». Проїзд у транспорті відбуватиметься за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту», – цитує Густєлєва пресслужба.

У пресслужбі нагадали, що сьогодні в умовах спецiального режиму щодня на маршрути виходить до 300 одиниць автобусів, тролейбусiв i трамваïв КП «Київпастранс».

Увесь рухомий склад проходить обов’язкову дезінфекцію як перед виïздом на лiнiю, так i упродовж дня.