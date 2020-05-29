Угорщина відкриває чотири пункти пропуску на українсько-угорському кордоні

Угорська сторона повідомила, що на ранок 30 травня відкриються ще 4 пункти пропуску на українсько-угорському кордоні.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

«Навпроти більшості українських пунктів пропуску суміжні країни не відновили роботу. На ранок 29 травня відкрилось 4 автомобільних та 2 залізничних пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Угорська сторона повідомила, що на ранок 30 травня додатково відкриються ще 4 пункти пропуску на українсько-угорському кордоні», - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ нагадали, що згідно з розпорядженням Уряду з 0:00 29 травня 2020 року, поновлена робота 66 пунктів пропуску на державному кордоні з українського боку. У вказаних пунктах пропуску персонал українського прикордонного відомства готовий здійснювати пропуск. Також Держприкордонслужба направила листи прикордонним відомствам суміжних країн щодо можливості відновлення пропуску. Перелік пунктів пропуску, де фактично можна перетнути кордон України автотранспортом, розміщено на офіційному сайті Держприкордонслужби.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Зокрема, з 1 червня дозволяються міжобласні перевезення. З 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень. З 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення.

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22 травня МОЗ опублікувало на своєму сайті таблицю щодо готовності областей, які можуть перейти на 2 етап виходу з карантину.

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив Укрінформу, що після відкриття Україною 66 пунктів пропуску лише Молдова відкрила свої.