На кордоні з Молдовою поновили роботу шість пунктів пропуску

У п'ятницю зранку відновилася робота чотирьох автомобільних та двох залізничних пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Відновлена робота таких пунктів пропуску: «Мамалига-Крива» (залізничний, розташований у Новоселицькому районі Чернівецької області); «Кельменці-Ларга» (залізничний, розташований у Кельменецькому районі Чернівецької області); «Кельменці-Ларга» (автомобільний, розташований у Кельменецькому районі Чернівецької області); «Сокиряни-Окниця» (автомобільний, розташований у Сокирянському районі Чернівецької області); «Маяки-Паланка-Удобне» (автомобільний, розташований у Білгород-Дністровському районі Одеської області); «Серпневе1 - Басараб‘яска» (автомобільний, розташований у Тарутинському районі Одеської області)», - йдеться у повідомленні.

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Сьогодні в Україні та Молдові діють карантинні обмеження щодо можливості в’їзду на територію країн іноземних громадян.

"Також нагадаємо, що з 0:00 години 29 травня 2020 року розпорядженням Уряду України поновлено роботу 66 пунктів пропуску !З УКРАЇНСЬКОГО БОКУ! на державному кордоні з Республікою Молдова та країнами ЄС. Державна прикордонна служба України поінформувала суміжні країни про відновлення роботи пунктів пропуску. Повноцінне відновлення пропуску на цих напрямках буде можливим, коли суміжні сторони відкриють пункти пропуску зі свого боку", - додали у повідомленні.

Про фактичне поновлення міжнародного руху в певних пунктах пропуску Державна прикордонна служба України буде оперативно інформувати на своїх ресурсах.

Інформацію щодо роботи пунктів пропуску також можна дізнатися на інтерактивній мапі на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.