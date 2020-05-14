Дитсадки відкриватимуть на третьому етапі виходу з карантину - Мандзій

Відкриття дитсадків відбудеться на третьому етапі виходу з карантину з урахуванням рішень місцевих комісій з надзвичайних ситуацій та техногенно-екологічної безпеки.

Про це у Facebook написала т.в.о міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

"Заклади дошкільної освіти зможуть відновити роботу відповідно до розробленої Урядової дорожньої карти виходу країни з карантину та у випадку позитивної динаміки - зниження показників захворюваності. Загальнонаціональне відкриття садочків буде можливим на 3 етапі дорожньої карти з урахуванням рішень комісій ТЕП та НС територіальних одиниць", - написала Мандзій.

Вона додала, що Міністерство освіти та науки разом з МОЗ розробляють відповідні рекомендації задля дотримання заходів безпеки в дошкільних закладах.

"Буде виданий так званий коронавірусний протокол, який включатиме вимоги санітарного лікаря та рекомендації МОН щодо роботи закладів освіти в умовах пандемії. Для того, щоб діти та вихователі, значна частина яких у зоні ризику, мали змогу повернутися до закладів освіти, садочки мають відповідати всім вимогам безпеки. Вимоги для всіх будуть однакові", - написала Мандзій.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував черговий етап пом'якшення карантинних заходів з 22 травня. Передбачається відкриття громадського транспорту, дошкільних навчальних закладів, готелів, крім хостелів, проведення спортивних змагань та ЗНО.

Станом на 14 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 847 випадків COVID-19. За добу - 422 нових випадків, одужало - 427 людей.