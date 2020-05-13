В Україні зареєстрували 490 тисяч безробітних - Прем'єр

В Україні 490 тисяч громадян офіційно зареєструвалися безробітними.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні, маючи вже 490 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних, говоримо про те, що статистика зменшення кількості безробітних продемонструє ефективність урядового плану (щодо створення 500 тис. робочих місць - ред.). Або якщо він неефективний, ми також побачимо це у статистиці і матимемо змогу реагувати на це та діяти, щоб забезпечити наших людей роботою", - зазначив Шмигаль.

За його словами, при цьому понад 200 тисяч українців офіційно зареєструвалися безробітними від початку дії карантину. "Це за місяць часу практично. Тому наша мета – не тільки збереження робочих місць у рамках програм підтримки малого та мікробізнесу, а й зараз ми працюємо над середнім бізнесом, а також великими промисловими підприємцями в окремих галузях щодо того, щоб їх підтримати", - додав він.

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Шмигаль нагадав про те, що в Україні є програма створення 500 тисяч робочих місць.

"Лише у сфері будівництва та дорожньої інфраструктури пропонується створення 154 тисяч робочих місць, 150 робочих місць у сфері благоустрою, 80 тисяч у сільському господарстві. Під кожну програму в нас є конкретний відповідальний, це не просто план на папері", - заявив глава уряду.