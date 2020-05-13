Шмигаль анонсував програму зі створення 500 тисяч робочих місць

В Україні є програма створення 500 тисяч робочих місць, яку буде презентовано під час засідання Кабінету міністрів.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«500 тис. робочих місць, сьогодні ця програма буде презентована міністром економіки в уряді. Є чітке розуміння в яких галузях ми будемо створювати ці 500 тис. робочих місць. Є відповідна програма, де чітко по галузях розкладено де ми будемо створювати робочі місця. На сьогодні ми бачимо в нас вже майже 500 тис. зареєстрованих безробітних», - заявив Шмигаль.

Він зауважив, що ці робочі місця не будуть створені за один день.

«Частина з них уже створена і створюється, частина буде створена через тиждень, частина через місяць, але завдання наше на час виходу з карантину і переходу адаптивного забезпечити всім зареєстрованим безробітним роботу. Це ми перед собою ставимо і реалізуємо», – підсумував Прем’єр-міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, кількість безробітних, які зареєстровані у Державній службі зайнятості (ДСЗ), станом на 4 травня 2020 року становила 456,8 тис. осіб, що на 48% більше, ніж на відповідну дату минулого року. З початку дії карантину, тобто з 12 березня, по кінець квітня, статус безробітного отримали майже 156 тис. громадян.

Як йшлося під час робочої наради у Кабінеті міністрів, нові робочі місця в Україні наразі можуть бути створені в ході реалізації проєкту "Велике будівництво" та у соціальній сфері.