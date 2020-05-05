За час карантину в Україні зареєстрували 166 тисяч безробітних

Державний центр зайнятості зареєстрував 166 тис. нових безробітних з початку карантину.

Про це на брифінгу повідомила заступник директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На період карантину у нас зареєстровано нових 166 тис. безробітних", - сказала Жовтяк.

Лідерами за кількістю нових безробітних є Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. З початку карантину було надано допомоги по безробіттю на суму 2,3 млрд грн, що на 40% більше, ніж у минулому році.

Жовтяк також повідомила, що Держслужба зайнятості уже тримала 3000 заявок на компенсацію часткового безробіття у секторі малого та середнього бізнесу.

"Програма працює, ми уже отримали майже 3000 пакетів документів. Прийняті рішення про виділення допомоги майже 2500 людям. Найближчими днями почнеться фінансування. Розмір допомоги - дві третини ставки окладу працівника, але не більше мінімальної заробітної плати - 4723 грн", - розповіла Жовтяк.

Вона нагадала, що Державній службі зайнятості виділили фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на суму 6 млрд грн зі Стабілізаційного фонду.

"Ці кошти в розмірі 1,3 млрд грн йдуть на фінансову допомогу з виплати по безробіттю, а 4,7 млрд - програма допомоги малому та середньому бізнесу по частковому безробіттю", - сказала Жовтяк.

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За її словами, на сайті Державної служби зайнятості розміщено інформацію щодо того, як скористатися програмою.

"Програма діє на період карантину плюс 30 днів після його закінчення. Роботодавці упородовж 30 календарних днів після припинення або скорочення їх діяльності подають документи до центрів зайнятості, які працюють дистанційно. Рішення ухвалюється протягом трьох днів, потім ще протягом трьох днів укладається договір", - зазначила Жовтяк.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.