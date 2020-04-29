Пандемія може “скоротити” 195 мільйонів робочих місць - ООН

Пандемія коронавірусу призведе до безпрецедентного зростання рівня безробіття, в одному лише другому кварталі 2020 року криза може призвести до скорочення 195 млн працівників повної зайнятості.

Про це йдеться в оприлюдненому звіті ООН.

«Криза може призвести до скорочення 195 млн працівників повного робочого дня в одному лише другому кварталі 2020 року», - йдеться в звіті.

Найбільше постраждають малі та середні підприємства, сільськогосподарські працівники, а також самозайняті, наймані працівники, біженці та мігранти.

В ООН також зазначили, що найбільш уразливими в період кризи будуть офіційно не оформлені працівники.

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Крім того, економічний спад вплине на переміщення людей, і, відповідно, зачепить економіки країн із високим рівнем міграції. В ООН підкреслили, що такі наслідки пандемії можуть стати більш катастрофічними, ніж сам COVID-19.

У звіті нагадали, що 2014 року під час спалаху Еболи в Західній Африці набагато більше людей загинули через відсутність соціальних послуг та економічного спаду, ніж від самої хвороби. Отже, вкрай важливо, щоб зараз населення в усьому світі продовжувало мати доступ до соціальних послуг та мало соціальний захист.