Пандемія може “скоротити” 195 мільйонів робочих місць - ООН
Про це йдеться в оприлюдненому звіті ООН.
«Криза може призвести до скорочення 195 млн працівників повного робочого дня в одному лише другому кварталі 2020 року», - йдеться в звіті.
Найбільше постраждають малі та середні підприємства, сільськогосподарські працівники, а також самозайняті, наймані працівники, біженці та мігранти.
В ООН також зазначили, що найбільш уразливими в період кризи будуть офіційно не оформлені працівники.
Крім того, економічний спад вплине на переміщення людей, і, відповідно, зачепить економіки країн із високим рівнем міграції. В ООН підкреслили, що такі наслідки пандемії можуть стати більш катастрофічними, ніж сам COVID-19.
У звіті нагадали, що 2014 року під час спалаху Еболи в Західній Африці набагато більше людей загинули через відсутність соціальних послуг та економічного спаду, ніж від самої хвороби. Отже, вкрай важливо, щоб зараз населення в усьому світі продовжувало мати доступ до соціальних послуг та мало соціальний захист.