Безробітні тепер можуть оформити допомогу онлайн

Уряд запустив сервіс, який дає можливість отримати статус безробітного і оформити допомогу по безробіттю в режимі онлайн.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні з’явився актуальний сервіс в умовах вимушеного карантину — отримання статусу безробітного та оформлення допомоги по безробіттю онлайн", - написав він.

За словами посадовця, важливість сервісу підтверджує статистика зареєстрованих безробітних в Україні: 12 березня цього року їх було 361 тис., а вже 21 квітня — 411 тис.

Кількість осіб, які отримують допомогу по безробіттю, також зросла з 310 тис. (12 березня) до 345,5 тис. (21 квітня).

В умовах карантину можна комплексно отримати одразу 2 послуги: надання (поновлення) статусу безробітного та призначення (поновлення) допомоги по безробіттю.

Розгляд та надання рішення повністю прозорі і виключають прямий контакт із чиновником. Замість особистого відвідування центру зайнятості отримайте послуги за 10 хвилин, не виходячи з дому, дотримуючись алгоритму на порталі. Статус безробітного та призначення допомоги присвоюється першого дня після подання заяви.

Також Федоров повідомив, що уряд готує функціонал для прямої комунікації менеджера Державної служби зайнятості та користувача щодо пошуку роботи.