Страховка, штрафи і податки: які послуги планують додати в "Дію"

Найближчим часом у мобільному застосунку "Дія" буде запущено можливість цифрової страховки авто, оплати штрафів, подачі звітів і сплати податків ФОП, заміни посвідчення водія тощо.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації цифрового ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта громадянина у "Дії", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що нас чекає найближчим часом? Ми в самому застосунку запускаємо страховку на авто, ... доставку й оплату штрафів, подачу звітів та сплату податків для ФОПів, заміну посвідчення водія, електронний підпис", - сказав урядовець.

Крім того, міністр поінформував, що на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг планується запустити реєстрацію статусу безробітного, подачу заявок до ВНЗ тощо.

"Багато послуг тестується, і багато послуг ми найближчим часом запустимо", - зауважив Федоров.

Як повідомлялося, у середу відбулася презентація впровадження цифрового ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта громадянина України у мобільному застосунку "Дія".