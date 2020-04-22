Не лише права та паспорти: Шмигаль розповів про цифровізацію в усіх сферах

Кабінет міністрів буде продовжувати курс на цифровізацію.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час онлайн презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд продовжуватиме курс на цифровізацію. Розуміючи цей тренд, ми закладаємо його в основу державної стратегії трансформації. Ми будемо реалізовувати ці стратегії трансформації в усіх сферах. І говоримо не тільки про водійські права та паспорти», - сказав Шмигаль.

За його словами, послуги онлайн будуть і надалі розвиватися у соціальній сфері, в освіті, у підприємництві. Так, найближчим часом влада надасть громадянам можливість проводити дії, пов'язані із оформленням допомоги при народженні дитини, відшкодуванням вартості послуг за доглядом за дитиною до 3 років. Тут також із часом можна буде отримати довідку про відсутність судимості або переглянути мапу, чи подати позов до суду.

"Найближчим часом на порталі з'являться оптимізовані послуги з прописки дитини онлайн, послуги у сфері будівництва, соціального захисту, реєстрації юридичних осіб. Також громадяни можуть перевірити наявну інформацію про себе з 5 державних реєстрів», - зазначив Шмигаль.

Крім того, додав Прем'єр-міністр, на порталі вже є послуги для бізнесу. «Загалом на порталі наразі реалізовано 27 публічних послуг онлайн. Упродовж цього року в онлайн буде переведено 50 пріоритетних послуг», - пообіцяв Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що ситуація, у якій опинився світ та Україна через поширення коронавірусної інфекції, а також запроваджений режим карантину показали, що послуги онлайн є надзвичайно важливими, і їх вкрай необхідно розвивати.

Загальна аудиторія користувачів мобільного застосунку "Дія" становить уже понад 19,5 млн українців.