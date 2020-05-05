Карантин, швидше за все, продовжать після 22 травня - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.

Про це він сказав в ефірі "Українського радіо" 5 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим пандемії та всесвітнього карантину на два місяці. Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але, скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено й надалі з наступними етапами послаблень, якщо це буде дозволяти зробити ситуація із захворюваністю", - сказав він.

Шмигаль зауважив, що медична система України встигла підготуватися до епідемії. За його словами, в Україні сьогодні понад 2100 апаратів штучної вентиляції легенів, з яких зайняті 138, і підготовлено 33 тис. ліжкомісць у лікарнях для хворих із коронавірусом, з яких зайняті менш як 2 тисячі.

Глава уряду наголосив, що "медсистема відповідає відповідним параметрам, що дає змогу пом'якшувати деякі заходи".

Крім того, Шмигаль пояснив, що уряд поки що не бачить можливостей відкрити міжміський транспорт.

"Міський транспорт ходитиме в тих режимах, яких ходив, а мери прийматимуть рішення щодо збільшення кількості транспорту та зміни його графіку роботи", - додав Шмигаль.

Він зазначив, що відкриття метро для окремих категорій пасажирів планується на третьому етапі послаблень, а для всіх - на четвертому етапі виходу з карантину.

Прем'єр водночас уточнив, що після 11 травня застосовуватиметься також адаптивний карантин, коли державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і обласні комісії ухвалюватимуть відповідні рішення про впровадження посилених заходів у межах окремих областей, міст, сіл, окремих закладів.

Глава уряду також подякував українцям за те, що вони дуже дисципліновано і відповідально дотримувалися карантину протягом двох місяців.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Як повідомлялося, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.