Карантин найбільше вплинув на мікро, малий і середній бізнес - Шмигаль

Ситуація в економіці України надзвичайно складна внаслідок карантинних заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація в економіці надзвичайно складна, ми не применшуємо впливу економічної кризи в ситуації з карантином в Україні", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що карантинні заходи найбільше вплинули на мікро, малий і середній бізнес.

"Ми не применшуємо ситуації щодо того, скільки людей сьогодні втратили роботу, і в нас 100 тисяч безробітних зареєструвалось на біржі. Ми готові підтримувати малозабезпечені сім'ї", - додав Шмигаль.

Він зауважив, що уряд веде діалог з малим та середнім бізнесом щодо збереження людей на роботі і можливої компенсації за таке збереження у вигляді відшкодування відсоткових ставок в банках, спільно працюють і над іншими програмами.

Раніше Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить поетапний план підтримки бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня Кабінет міністрів запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків COVID-19.