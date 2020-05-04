Кабмін представить поетапний план підтримки бізнесу — Шмигаль

Кабінет міністрів найближчим часом представить поетапний план підтримки бізнесу.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, коли буде презентовано план підтримки бізнесу, глава уряду сказав: "Робота триває швидкими темпами, і найближчим часом поетапно ми будемо представляти. Так само, як була представлена етапність виходу з карантину, так само буде етапність підтримки бізнесу, починаючи від мікробізнесу, малого, середнього, великого бізнесу".

Шмигаль зауважив, що передусім допомога потрібна мікро- і малому бізнесу, яким допомагатимуть першочергово.

За словами Прем'єра, і на рівні уряду, і на щоденних нарадах у Президента триває робота над планом заходів для всіх галузей економіки, в тому числі для розвитку промисловості.

"Впевнений, що наша промисловість буде мати абсолютно нормальні умови для зростання цього року. Це і дорожнє будівництво, працюємо над розвитком і мотивацією авіаційної галузі, вагонобудівна галузь, інші галузі економіки, які самі по собі створюють і зберігають велику кількість робочих місць", - уточнив Шмигаль.

Він зауважив, що вже діє програма рефінансування кредитів для мікро- і малого бізнесу під 0% з відтермінуванням виплати тіла кредиту, завершується робота над запровадження програми "Нові гроші" для малого і середнього бізнесу.

Глава уряду також звернув увагу на те, що в усьому світі зараз економічна криза, яка, за оцінками експертів, найімовірніше, переросте в рецесію, і скільки це триватиме, неможливо спрогнозувати.

"Економіка України перебуває під тиском світової кризи. Ми не зупиняли жодного виробничого підприємства на час карантину, промисловість працювала, але зниження експорту, зниження загального споживання у світі, в Європі, в Азії, зупинка багатьох підприємств у наших країнах-партнерах, дійсно, призвела до складнощів в окремих галузях промисловості, в тому числі металургії", - зазначив Прем'єр-міністр.

Він запевнив, що Кабмін співпрацює з бізнесом для того, щоб плани та програми могли реально допомагати діяльності бізнесменів.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня Кабінет міністрів запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.