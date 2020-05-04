Шмигаль каже, що карантин позитивно вплинув на криміногенну ситуацію

У період дії карантинних заходів в Україні кількість зареєстрованих злочинів суттєво зменшилась.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив на позачерговому засіданні уряду у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Реєстрація окремих видів злочинів за час карантину: в нас кількість умисних вбивств зменшилась на 36%, тяжкі тілесні ушкодження - на 68%, на 30% зменшився розбій, на 50% - пограбування, крадіжки - на 41%. Шахрайство, хуліганство та інші - все зменшилось", - заявив глава МВС.

У цьому контексті Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що карантин "позитивно вплинув на криміногенну ситуацію у країні".

"Люди були вдома, криміногенна ситуація стала легша. Тому що, очевидно, що ніхто не лізе грабувати хату, коли сім`ї сидять по домівках", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.