У МОЗ пояснили, чому одразу вийти з карантину не вдасться

Якщо повністю вийти з карантину 11 травня, то в Україні може бути до 100 тисяч летальних випадків від коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не можемо зараз відпустити всю країну повністю з карантину. Оскільки ми маємо декілька прогнозів, які показують, що якщо ми відпустимо нашу країну 11 травня повністю з карантину і без введення протиепідемічних заходів, то тоді нас можуть чекати різні сценарії. По одному із прогнозів у нас може бути до 100 тисяч летальних випадків", - сказав Ляшко.

За його словами, якщо перерахувати на економіку, це може бути 54 млрд доларів збитків за втрату працездатності людського ресурсу, який робить певний внесок у ВВП.

"Два-три місяці перебування країни в карантині, ці втрати в економіці не порівняються з втратами людських життів, які можуть бути в Україні в разі, якщо уряд не буде реагувати", - додав Ляшко.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків COVID-19.