Ляшко розповів, скільки ліжок для хворих на COVID-19 підготували під час карантину

За період карантину в Україні змогли підготувати в лікарнях 26 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За цей період, поки був карантин, поки ми стримували зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, та не дозволили відбутися піку (захворювань - ред.), ми за цей період підготували 26 тисяч ліжок. Заповнені хворими зараз - 3 тисячі ліжок. Тобто ми бачимо, що 12 відсотків ліжок заповнені хворими з коронавірусною хворобою. При тому, що активних хворих у нас 9 тисяч", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що в Україні захворюваність на коронавірус не знижується. Але, за його словами, система охорони здоров'я наразі спроможна справлятися, і тому було прийнято рішення про поступове пом'якшення карантину.

Також Ляшко подякував бізнесу за допомогу та забезпечення закладів охорони здоров'я медичними виробами та засобами індивідуального захисту.

"Це реально те, що відчули наші лікарі на місцях. Оскільки закупити за державними механізмами на той період часу будь-що, коли був глобальний дефіцит, було дуже тяжко", - додав він.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків COVID-19.