В Україні пік COVID-19 очікується до середини травня – Єрмак

В Україні очікується пік захворюваності на COVID-19 до середини травня.

Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council та опублікованої у Facebook.

"Наші науковці говорять про те, що ми очікуємо пік (захворюваності на COVID-19 - ред.) ще до середини травня", - сказав він.

Він зауважив, що в Україні відносно невелика кількість тих, хто заразився коронавірусом, якщо порівнювати з іншими країнами і це завдяки тому, що вчасно були введені карантинні заходи.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня Кабінет міністрів запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків COVID-19.

фото: president.gov.ua