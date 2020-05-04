Україна наближається до "помірного плато" з поширення COVID-19 – Шмигаль

Україна наближається до помірного плато з поширення COVID-19.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Як ми і прогнозували, у нас на початку травня відбувається пік захворюваності. Однак ситуація на сьогодні контрольована. Ми наближаємося до так званого поміркованого плато, коли ситуація є рівною і не має різкого зростання», - сказав Шмигаль.

За його словами, пік захворюваності коронавірусом в Україні відбудеться, як і планувалося, на початку травня, тому уряд має намір продовжити карантин до 22 травня.

"За підрахунками, передчасне зняття карантину означає тисячі нових хворих і тисячі нових жертв. Цього допустити не можна», - наголосив Прем’єр.

Як повідомлялося, станом на 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.