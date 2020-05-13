У Києві запрацювали пункти прийому використаних масок і рукавичок

У Києві відсьогодні використані противовірусні засоби захисту - гумові рукавички та медичні маски - можна здати на утилізацію, викинувши їх у спеціальні контейнери, встановлені в магазинах мережі "МЕТРО Кеш енд Кері Україна".

Про це під час пресконференції в Києві заявив ініціатор відкриття пунктів утилізації в Києві, депутат Київської міськради та голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Києві запрацювали пункти прийому використаних медичних масок і рукавичок / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

За його словами, цей пілотний проєкт з утилізації започатковано спільними зусиллями Київської міської держадміністрації та компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна".

"Проєкт спрямовано на зменшення навантаження на екологію. В середньому маска та рукавички розкладаються більше 100 років. На сьогодні кількість масок, що використовуються в Києві і по всій Україні - перевищує мільйони", - наголосив Яловий.

Він зазначив, що така проблема виникла саме внаслідок запроваджених карантинних заходів.

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"Раніше не було таких проблем, оскільки ці засоби захисту здебільшого використовували в лікарнях, і кожна лікарня мала договори на утилізацію відходів медичного характеру. На сьогодні ж ці засоби захисту почали викидати і в урни, і сміттєві баки, а отже, вони почали потрапляти на полігони", - зазначив депутат.

За словами Ялового, цей проєкт є пілотним. У рамках проеєту наразі закуплено 1000 одноразових контейнерів, з яких встановлено 14.

Водночас він висловив сподівання, що інші столичні торгові мережі, а також інші українські міста долучаться до акції.

"Це перша мережа, яка відгукнулася і надала майданчики для встановлення контейнерів, проте, сподіваюся, не остання", - зазначив Яловий.

Він також повідомив, що зацікавленість проєктом вже висловили у Харкові та Маріуполі.

У ході пресконференції було продемонстровано одноразові контейнери, що були виготовлені спеціально з метою утилізації протиепідемічних захисних медичних виробів. Контейнери вироблені із щільного картону.

За словами Ялового, після заповнення контейнеру людина у захисному костюмі запаковуватиме його в поліетилен та доставлятиме на утилізацію.

Утилізація відбуватиметься шляхом спалювання у два етапи. Перший етап - при температурі 750-800 градусів, на другому етапі - рештки спалюватимуться при температурі 1200 градусів.

"Місто Київ вже другий рік активно впроваджує роздільний збір сміття. І нинішня ситуація показує нам, що є види сміття, які нам ще потрібно буде виокремлювати. Карантин продовжується, тому такий проєкт, про який ми сьогодні говоримо, є дуже актуальним", - зазначив у ході пресконференції заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

Як повідомлялося, станом на ранок 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 402 нові випадки.